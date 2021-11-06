Глава генштаба Украины назвал условие, при котором Киев снова применит Bayraktar

Начальник генштаба Украины Сергей Шаптала заявил, что Киев применит турецкие ударные беспилотники Bayraktar в случае угрозы.

«Если есть угрозы для наших военных, и эти угрозы необходимо погасить, чтобы сохранить жизнь нашим военным – Bayraktar будут применять. Это будут ситуативные точки использования», — сказал он в передаче «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

Шаптала отметил, что украинская сторона не рассматривает массовое применение Bayraktar.

26 октября стало известно, что украинская армия впервые применила дроны Bayraktar TB2 в Донбассе. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применение беспилотника Bayraktar в Донбассе не свидетельствует о наступлении украинских войск на вооруженные силы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и использовано «именно для защиты» Украины. Аналогичное мнение выразил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.