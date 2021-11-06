Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Роспотребнадзоре рассказали, как точно определить коронавирус у больного 03:41
Гвардиола: Роналду будет забивать даже в 75 лет на барбекю 03:38
Глава ассоциации бариста Стрельников рассказал, как правильно хранить кофе 03:36
Пушков высказался о внесении Галкина в список национальных угроз Украины 03:29
Экс-капитан «Локомотива» Чорлука рассказал, что его поразило в России 03:19
В Австрии открыли пункт вакцинации от Covid-19 в борделе 03:17
Украинцы назвали cамые наболевшие проблемы страны 03:16
CNN назвал цели визита главы ЦРУ в Москву 02:56
«Спартак» может возглавить экс-помощник Конте в «Челси» и... 02:55
Экс-глава МВД Украины Аваков сравнил Россию с гитлеровской Германией 02:48

Конгрессмены призвали Байдена увеличить поставки оружия Украине

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Конгрессмены от Республиканской партии Майк Роджерс и Майк Тернер призвали президента США Джо Байдена помочь Украине вооружением и разведкой для «сдерживания российского вторжения». Об этом сообщает издание Defense News.

По их словам, администрация Байдена должна срочно принять меры по оказанию поддержки Украине в виде разведданных и вооружений в связи с наращиванием российских войск на украинской границе. Республиканцы предложили увеличить поставки Киеву оружия поражающего действия и развернуть ВС США в Черном море для «сдерживания и отражения возобновившегося вторжения России».

Они также призвали рассмотреть вопрос о надлежащем военном присутствии США в регионе и инициировать соответствующие мероприятия по обмену разведданными между США и Украиной.

Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показано размещение российских военных «на границе с Украиной» — в Смоленской области.

В сообщении издания утверждается, что подразделения, в том числе «элитная 1-я гвардейская танковая армия», в конце сентября были отправлены в район Ельни из других районов России, где они дислоцируются.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть