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США продадут Саудовской Аравии оружие на 650 миллионов долларов

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Amr Nabil/AP

Госдепартамент США принял решение одобрить продажу Саудовской Аравии американских ракет на $650 млн. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов.

«Госдепартамент одобрил возможную продажу Саудовской Аравии усовершенствованных ракет средней дальности «воздух — воздух» и сопутствующего оборудования на сумму, ориентировочно, $650 млн», — говорится в сообщении.

Как отмечает Госдеп, Эр-Рияд просит продать 280 ракет, порядка 600 рельсовых пусковых баз, а также вспомогательное оборудование.

Ранее Пентагон объявил о предоставлении нового пакета военной помощи США Украине на сумму $60 млн. По словам министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина, этот пакет включает в себя «противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое».

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