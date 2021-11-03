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WP: власти США обсуждают принцип первого ядерного удара

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Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Администрация США в ноябре проведет несколько встреч в закрытом формате, чтобы решить, стоит ли менять действующую ядерную политику и переходить к принципу неприменения ядерного оружия первыми. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.

Отмечается, что эти консультации станут частью стратегии администрации президента США Джо Байдена по формированию новой политики в отношении ядерного оружия. По данным газеты, эти встречи также будут связаны с изучением программы обновления ядерного арсенала, объявленного администрацией бывшего американского лидера Дональда Трампа. Политики хотят понять, насколько эта программа сейчас актуальна.

По данным WP, в январе 2017 года, за несколько дней до ухода с поста вице-президента Соединенных Штатов, Байден заявлял, что «трудно представить себе правдоподобный сценарий, при котором США было бы необходимо первыми применить ядерное оружие».

В конце октября газета Financial Times сообщала, что американские партнеры, в том числе Великобритания, Германия, Франция и Япония, призвали США отказаться от перехода к политике неприменения ядерного оружия первыми.

По мнению аналитиков издания, Вашингтон может перейти к принципу «единственной цели», при которой США смогут использовать ядерное оружие только при особых обстоятельствах. Союзники опасаются, что такой шаг «придаст смелости» России и Китаю.

В ответ на это американский чиновник, сопровождающий президента США Джо Байдена в поездке на саммит G20 в Риме, заявил, что Соединенные Штаты проводят ревизию своей военно-ядерной политики и учтут мнение союзников по этому поводу.

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