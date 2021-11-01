На Украине рассказали о провале программы создания ракетного комплекса

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинские власти мешают созданию ракетного комплекса страны и таким образом подвергают страну опасности, сообщает РИА «Новости».

По его словам, с 2019 года украинское правительство регулярно срывает оборонный заказ из-за своего невежества, безответственности и разгула коррупции, ставя под угрозу безопасность страны.

Политик заявил, что в рамках производства противокорабельной ракеты «Нептун» были разработаны конкретные шаги по созданию ракет воздушного, наземного и морского базирования для защиты Украины на Черных и Азовских морях, однако программа эта была свернута.

Ранее на Украине пригрозили потопить Черноморский флот. Экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин выразил мнение, что Киеву необходимо начать выпуск ракетных комплексов «Нептун» для противостояния российскому флоту.

Комплекс «Нептун» украинские СМИ называют «уничтожителем Крымского моста». В 2019 году Турчинов заявил, что Крымский мост может быть уничтожен в течение нескольких минут крылатыми ракетами «Нептун», созданными на Украине. Комплекс планируют модернизировать, однако, по мнениям украинских экспертов, у страны пока нет кораблей, на которые можно его поставить.