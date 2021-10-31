Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В столице Тывы убиты две несовершеннолетние девочки, подозреваемый задержан 09:45
Футболист «Спартака» рассказал о встрече с болельщиками 09:44
Политолог Молчанов назвал «черной меткой» от Запада офшорный скандал с Зеленским 09:35
Авербух поспорил с Цискаридзе на шоу «Ледниковый период» 09:19
В рейтинге самых богатых умерших знаменитостей Forbes появился новый лидер 09:10
Махачев ответил, какую роль играет Хабиб в его команде 09:05
Собянин заявил об увеличении объемов вакцинации в Москве 08:56
Появились подробности меню Лаврова на ужине саммита G20 08:49
Россиянам рассказали о главных ошибках при измерении сатурации 08:40
Валуев: теперь у Дзюбы с Карпиным 1:1 08:36

Адмирал ВМС США оценил «аппетиты» Путина к риску

close
100%
Евгений Паулин/РИА «Новости»

Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявил, что президент России Владимир Путин выглядит «умным тактиком» на фоне попыток НАТО сфокусироваться на Китае. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, российский лидер и его китайской коллега Си Цзиньпин сотрудничают во многих областях, в том числе в сфере военных учений.

«Путин — умный тактик с большим аппетитом к риску», — отметил Ставридис.

В России сокращается численность населения и недиверсифицированная экономика, но страна все еще обладает ядерным арсеналом, поэтому игнорировать ее невозможно, подчеркнул он.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И высказался о роли КНР и России в мире.

Как отмечается, такое высказывание китайский министр сделал на полях G20. Он подчеркнул, что Пекин и Москва являются «всеобъемлющими стратегическими партнерами», которых объединяет совместная работа. Она осуществляется под руководством президентов Си Цзиньпина и Владимира Путина и отвечает интересам обоих государств.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть