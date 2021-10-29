США провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты

Американские Военно-морские силы заявили об успешном испытании первой ступени твердотопливного двигателя гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВМС.

«Данные стендовые огневые испытания впервые включали в себя систему контроля вектора тяги твердотопливного ракетного двигателя. Система контроля вектора тяги является ключевым компонентом ракетного двигателя, который позволяет ракете маневрировать в полете», — говорится в заявлении.

Военные уточнили, что испытания прошли в четверг, 28 октября, в акватории полуострова Промонтори в штате Юта.

В ВМС отметили, что разрабатываемая гиперзвуковая ракета поступит на вооружение как морских, так и сухопутных сил.

Ранее заместитель председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Пекин существенно превосходит Москву и Вашингтон в темпах разработки гиперзвукового оружия.