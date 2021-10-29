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В США оценили уровень мобильности и боеспособности ВС РФ

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РИА «Новости»

Эксперты вашингтонского Фонда защиты демократии Брэдли Боуман, Джон Харди и Зейн Зовак на страницах издания Defence One оценили уровень мобильности и боеспособности вооруженных сил России.

«Вооруженные силы России между тем более боеспособны и мобильны, обладают большей боеготовностью, чем за последние десятилетия. Москва добилась успехов в таких областях, как [создание — «Газета.Ru»] ракет большой дальности», — пишут эксперты.

Главными направлениями развития российских вооруженных сил являются гиперзвуковое оружие и беспилотные летательные аппараты.

«Россия и Китай инвестируют значительные средства в наращивание потенциала в сфере гиперзвукового оружия и беспилотных средств, улучшение системы противокосмической обороны», — пишут эксперты.

Они указывают на неофициальный характер союзничества России и Китая, которое, однако, подкреплено общими интересами в сфере безопасности.

Ранее ветеран греческой армии описал сценарий тотальной войны НАТО с Россией.

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