Politico: США отложили испытания гиперзвукового оружия ради встречи с Путиным

За несколько дней до встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве Белый дом приказал Пентагону отложить давно запланированные испытания гиперзвукового оружия, чтобы не обострять отношения с Москвой. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на три источника в Пентагоне и Конгрессе.

По словам собеседника издания, Байден готовился к жестким переговорам со своим российским коллегой, а официальные лица беспокоились, что испытания нового оружия могут послать неверный сигнал или вообще саботировать встречу. Представитель министерства обороны отметил, что русские «не устраивали никаких провокаций перед саммитом».

В Белом доме назвали информацию издания «неточной», а в Пентагоне отказались от комментариев.

Ранее советник президента Джорджа Буша-младшего по России Томас Грэм оценил вероятность новой встречи Путина с Байденом.

Встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж — лидеры общались более трех часов. Путин тогда заявил, что переговоры прошли хорошо.