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В США считают, что российский ядерный арсенал способен «убить миллиарды людей»

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Reuters

Россия обладает крупнейшим и одним из самых амбициозных ядерных потенциалов в мире, способным убить миллиарды людей, пишет издание 19FortyFive.

В статье отмечается, что в настоящее время девять стран обладают потенциалом ядерного оружия — США, Великобритания, Франция, Израиль, Россия, Китай, Индия, Пакистан и Северная Корея имеют совокупный ядерный арсенал примерно в 13 500 боеголовок.

«Но США и Россия являются бесспорными лидерами на арене ядерного оружия, имея соответственно около 5 800 и 6 400 ядерных боеголовок», — пишет автор, подчеркивая, что ядерное оружие по-прежнему «остается в центре военной стратегии Москвы».

По словам автора, Россия обладает ядерной «триадой» — компонентами на земле, в воздухе и на море. Мощное ядерное оружие позволяет Кремлю преследовать свои региональные цели и расширять сферу влияния без опасения того, что США или НАТО начнут полномасштабный конфликт.

В частности, российские межконтинентальные баллистические ракеты могут нести до 1189 ядерных боеголовок, а российские атомные подлодки — около 624.

Ранее в США заявили, что российский БПЛ «Охотник» представляет «большую проблему» для НАТО.

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