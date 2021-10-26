Генштаб ВСУ подтвердил применение турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. Об этом сообщается в Facebook пресс-центра генштаба.

Согласно заявлению, соответствующий приказ отдал главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

«В районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar», — сказано в сообщении.

По информации пресс-центра, во вторник с 14.35 до 15.15 (совпадает с мск) батарея гаубиц Д-30 обстреливала позиции военных на Донбассе вблизи населенного пункта Гранитное. В результате погиб один силовик и еще один получил ранения. Украинская сторона через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ призвала прекратить огонь, однако этого не случилось. Затем был использован Bayraktar: дрон не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой ликвидировал одну пушку, после чего обстрелы украинских позиций прекратились, заявили в генштабе.

Ранее волонтер Роман Доник сообщил, что украинская армия впервые применила турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.