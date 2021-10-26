Береговые комплексы и фрегат Черноморского флота провели совместные стрельбы

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота совместные ракетные стрельбы с боевыми расчетами береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Утес», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Из установок комплекса «Утес» была выпущена ракета-мишень «Прогресс». Затем боевой расчет противовоздушной обороны фрегата «Адмирал Григорович» выявил и взял на сопровождение воздушную цель. Расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов успешно поразили воздушную цель на расстоянии более 40 километров.

По данным пресс-службы Черноморского флота, морской полигон в акватории Черного моря, где проводились ракетные стрельбы, в целях безопасности был закрыт для прохождения судов. В этих целях были привлечены около 20 боевых кораблей и вспомогательных судов.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот ВМФ России получит новый патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов» до конца года.