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Опрос: 60% финнов считают Россию военной угрозой

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РИА «Новости»

Финская аналитическая организация Eva пришла к выводу, что отношение финнов к России за последние девять лет сильно ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные опроса.

О негативном отношении к России заявили 45% опрошенных граждан Финляндии, еще 60% респондентов заявили, что от страны исходит военная угроза. Как сообщает аналитическая организация, в 2012 году эти цифры были значительно ниже.

Только 34% финнов полагают, что у них нет причин негативно относиться к соседней стране. В 2012 года такого мнения придерживалось 63% финнов. Девять лет назад о своем негативном отношении заявили лишь 19% участников опроса.

Ранее шведские генералы объявили о готовности создать проблемы России. Командующий сухопутными войсками страны Карл Энгельбректсон в свою очередь отметил, что шведской армии необходимо быть готовой к действиям в стратегических областях и принимать участие в совместных учениях с Финляндией. По его мнению, само присутствие шведских сил на острове Готланд в Балтийском море способно создать проблемы для потенциального противника.

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