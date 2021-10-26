ТАСС: Залповый пуск ракет «Оникс» и «Калибр» с АПЛ «Новосибирск» состоится в ноябре

Пуски крылатых ракет «Оникс» и «Калибр-ПЛ с атомной подводной лодки «Новосибирск» планируются в середине ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

Издание подчеркивает, что официального подтверждения этой информации пока не поступало.

«По программе госиспытаний «Новосибирска» на середину ноября предусмотрены пуски крылатых ракет «Оникс» и «Калибр-ПЛ» как с надводного, так и с подводного положения. Среди них один будет залповым», — рассказал источник.

Ранее гендиректор и конструктор ВПК «НПО машиностроения», член регионального совета Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Леонов рассказал, что крылатая противокорабельная ракета «Оникс» стала унифицированной по носителям и универсальной по целям.

По его словам, «НПО машиностроения» подготовило предложения по модернизации крылатых ракет «Оникс», но все подробности, касающиеся этой тематики, находятся исключительно в компетенции Минобороны.