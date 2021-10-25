Пентагон не имеет претензий к совместным учениям России и Китая

Представитель Пентагона заявил, что у ведомства нет претензий к совместным учениям России и Китая, передает РИА «Новости».

Ранее боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане.

В рамках патрулирования, которое проходило с 17 по 23 октября 2021 года, группировка кораблей прошла через Сангарский пролив, уточнили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что экипажи боевых кораблей России и Китая отработали совместное тактическое маневрирование, преодолели свыше 1700 морских миль, а также провели ряд тренировок. Задачами патрулирования являлись демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран.

РФ была представлена силами Тихоокеанского флота (ТОФ). Совместный отряд состоял из 10 кораблей, среди них – корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», а также корветы проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий».