Испытания танка «Армата» завершатся в первой половине 2022 года

Испытания новых российских танков Т-14 «Армата» планируют завершить в первой половине 2022 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства в оборонно-промышленном комплексе, испытания проходят с положительными результатами. Он добавил, что в ходе проверок последовательно подтверждаются тактико-технические требования Минобороны к новой машине.

Ранее гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов сообщил, что новейший российский танк Т-14 «Армата» оснастят искусственным интеллектом.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником. Его серийное производство намечено на 2022 год.

Мощность двигателя танка составляет 1500 л. с., при этом максимальная скорость по шоссе — 75-80 км/ч, а запас хода — 500 км. Т-14 «Армата» оснащен 125-мм пушкой и одним танковым пулеметом Калашникова.