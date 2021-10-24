Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Раде рассказали, как Зеленский намерен подмять под себя русскоязычных 07:30
Бывшего испанского футболиста убило током во время подзарядки телефона 07:26
WP: Пакистан оказывает помощь «Талибану*» в борьбе с ИГ*... 07:11
GT: взрыв газа на северо-востоке Китая повредил около 100 зданий 07:00
Российский боец — о победе Емельяненко: после такого рано еще завершать карьеру 07:00
В Германии рассказали, как «навредить» России из-за ситуации с газом 06:47
Облачная погода и до +5°С ожидаются в Москве 06:46
Овечкин — о Кузнецове: с ним весело играть, приятно видеть его улыбку 06:44
Российские фигуристы выиграли Гран-при США 06:22
Подозреваемый в расправе над девушкой в Орске хранил дома ножи и молоток... 06:20

Во Франции посоветовали НАТО смириться с созданием единой армии ЕС

close
100%
Depositphotos

Министр обороны Франции Флоранс Парли посоветовала НАТО смириться с созданием единой армии Европейского Союза, сообщает Reuters.

«Европейская оборона строится не в противовес НАТО, а совсем наоборот: укрепление Европы будет способствовать укреплению и повышению жизнеспособности альянса», — заявила Парли.

Идея создать единые вооруженные силы Европейского союза получила новую поддержку после того, как Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты создали новый военно-политический альянс AUKUS.

Ранее крупнейшая партия Европарламента предложила создать единое военное подразделение Евросоюза.

Собственные единые вооруженные силы Европейского союза являются темой давних дискуссий в Европейском парламенте, общая стратегия в области обороны и безопасности «Стратегический компас» обсуждается в ЕП уже несколько лет.

Сама Европейская народная партия занимает 187 из 705 мест и представляет собой объединение христианско-демократических и консервативных партий стран Европы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях