Во Франции посоветовали НАТО смириться с созданием единой армии ЕС

Министр обороны Франции Флоранс Парли посоветовала НАТО смириться с созданием единой армии Европейского Союза, сообщает Reuters.

«Европейская оборона строится не в противовес НАТО, а совсем наоборот: укрепление Европы будет способствовать укреплению и повышению жизнеспособности альянса», — заявила Парли.

Идея создать единые вооруженные силы Европейского союза получила новую поддержку после того, как Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты создали новый военно-политический альянс AUKUS.

Ранее крупнейшая партия Европарламента предложила создать единое военное подразделение Евросоюза.

Собственные единые вооруженные силы Европейского союза являются темой давних дискуссий в Европейском парламенте, общая стратегия в области обороны и безопасности «Стратегический компас» обсуждается в ЕП уже несколько лет.

Сама Европейская народная партия занимает 187 из 705 мест и представляет собой объединение христианско-демократических и консервативных партий стран Европы.