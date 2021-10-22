Российские военные у границ Афганистана отработали уничтожение вторгшихся бандформирований

Подразделения 201-й российской военной базы и Вооруженных сил Таджикистана в ходе совместных учений отработали ликвидацию вторгшихся бандформирований на полигоне Момирак, на границе с Афганистаном. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на штаб учений.

Отмечается, что, согласно сценарию маневров, два самолета Л-39 таджикских вооруженных сил проводили разведку вдоль границ с «сопредельным государством» и зафиксировали быстрое наступление незаконных вооруженных формирований (НВФ) численностью около 100 человек вглубь территории Таджикистана.

После этого была задействована совместная группировка армейской авиации в составе транспортно-боевых вертолетов Ми-8 и ударных Ми-24.

Мотострелков прикрыли самоходные гаубицы «Гвоздика» и реактивные системы залпового огня «Град». Чтобы препятствовать боевикам, артиллерийские расчеты поразили бронетехнику и живую силу НВФ на дальности 10 км.

18 по 23 октября октября в Таджикистане, недалеко от от границы с Афганистаном, сразу на трех полигонах стартовали маневры ОДКБ: «Поиск-2021» — учение разведки стран ОДКБ, «Взаимодействие-2021» — сил оперативного реагирования, «Эшелон-2021» — подразделений материально-технического обеспечения. В масштабных учениях принимают участие и более 500 единиц техники.