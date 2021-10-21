Появилось видео испытаний подводной лодки «Князь Олег» в Белом море

Министерство обороны России показало, как проходили испытания подводной лодки »Князь Олег» в Белом море. Об этом сообщает ТАСС.

На представленных кадрах видно, как подводный крейсер «Князь Олег» осуществил запуск баллистической ракеты «Булава» по полигону Кура на Камчатке. Данные учения проходили в темное время суток.

В Минобороны заявили, что «боевые блоки ракеты в расчетное время успешно прибыли в заданный район».

«Князь Олег» представляет собой первую серийную атомную подводную лодку стратегического назначения модернизированного проекта 955А (шифр «Борей-А»). Подлодки типа «Борей» способны нести на борту по 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава», а также оснащены торпедными аппаратами калибра 533 мм.

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