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Подводный крейсер «Князь Олег» провел стрельбы ракетой «Булава» в Белом море

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Олег Кулешов/РИА «Новости»

Подводный крейсер «Князь Олег» провел успешные испытания в акватории Белого моря, в ходе которых совершил стрельбы баллистической ракетой «Булава», сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В министерстве сообщили, что пуск осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке.

По данным военного ведомства, «боевые блоки ракеты в расчетное время успешно прибыли в заданный район».

«Князь Олег» — первая серийная атомная подводная лодка стратегического назначения модернизированного проекта 955А (шифр «Борей-А»), была спущена на воду в июле прошлого года. Подлодки типа «Борей» способны нести на борту по 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава», а также оснащены торпедными аппаратами калибра 533 мм. По данным военного базового ведомства, «Бореи-А» отличаются меньшей шумностью, лучшими системами маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованной системой управления оружием.

Ранее военный эксперт рассказал, какие подлодки пополнят ряды ВМФ России до конца 2021 года.

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