Эксперты назвали вид запущенной КНДР ракеты

КНДР 19 октября запустила с подводной лодки усовершенствованный вариант ракеты малой дальности с меняющейся траекторией полета, которая может достичь территорий Южной Кореи и Японии. Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой на экспертов в Сеуле.

Изучив фотографии и данные слежения, эксперты определили, что эта ракета дальностью 600-700 км в конце полета неожиданно резко увеличивает траекторию, что значительно усложняет перехват. Для ее запуска была применена созданная на основе устаревших технологий СССР подводная лодка водоизмещением порядка 1 500 тонн. Специалисты считают, что она может нести только одну ракету и не может совершать длительные дальние операции.

Ранее КНДР подтвердила, что 19 октября провела тестовый пуск новой баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ).

Запуск был выполнен на фоне переговоров представителей Южной Кореи, США и Японии в Вашингтоне. Они обсуждают совместные усилия по возвращению КНДР к диалогу посредством гуманитарной помощи и других стимулов.