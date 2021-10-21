Читатели японской газеты «Асахи» призвали расстрелять российские корабли в Тихом океане

Японское издание «Асахи» опубликовало материал, посвященный проходу российско-китайской эскадры через Сангарский пролив в Тихий океан. Читатели газеты выразили недовольство совместными учениями России и Китая близ японских границ, пишет РИА «Новости».

«Пролив нужно превращать в «кровавый морской путь». Нельзя позволять России чувствовать себя безнаказанно», — написал один из пользователей под ником hag.

«Надо выдвинуть поближе к проливу Цугару батареи противокорабельных ракет. Сунутся русские и китайцы еще раз — сразу стрелять. Так пристреляемся сами и их приучим к осторожности.», — добавил комментатор ffn.

Российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2021» проходили с 14 по 17 октября в акватории Японского моря. Отмечается, что в ходе учений экипажи кораблей РФ и Китая отработали совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, провели артиллерийские стрельбы по морским целям и осуществили поиск и блокирование подводной лодки условного противника в установленном районе.