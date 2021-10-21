Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В России могут улучшаться дороги: изобретено дорожное покрытие для вечномерзлых... 07:34
Врач заявил, что новый штамм коронавируса AY.4.2 может вызвать подъем заболеваемости 07:32
Макгрегору предъявлено официальное обвинение после избиения итальянского диджея 07:26
Инфекционист Горелов назвал долю детей среди заболевших COVID-19 07:21
В России обнаружили первые случаи нового варианта коронавируса AY.4.2 07:18
«Полный шлак»: почетный президент РФС об игре «Спартака»... 07:07
В Госдуме предложили сделать бесплатным тестирование на Covid-19 07:04
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько еще будет расти заболеваемость COVID-19 07:02
В ЦБ назвали суммы, которые россияне отдают финансовым пирамидам 06:47
Женщины в McDonald's зарабатывают меньше мужчин 06:44

Читатели японской газеты «Асахи» призвали расстрелять российские корабли в Тихом океане

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Японское издание «Асахи» опубликовало материал, посвященный проходу российско-китайской эскадры через Сангарский пролив в Тихий океан. Читатели газеты выразили недовольство совместными учениями России и Китая близ японских границ, пишет РИА «Новости».

«Пролив нужно превращать в «кровавый морской путь». Нельзя позволять России чувствовать себя безнаказанно», — написал один из пользователей под ником hag.

«Надо выдвинуть поближе к проливу Цугару батареи противокорабельных ракет. Сунутся русские и китайцы еще раз — сразу стрелять. Так пристреляемся сами и их приучим к осторожности.», — добавил комментатор ffn.

Российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2021» проходили с 14 по 17 октября в акватории Японского моря. Отмечается, что в ходе учений экипажи кораблей РФ и Китая отработали совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, провели артиллерийские стрельбы по морским целям и осуществили поиск и блокирование подводной лодки условного противника в установленном районе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях