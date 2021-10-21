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Первая подлодка типа «Лада» войдет в состав ВМФ России в 2022 году

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Ирина Мотина/РИА «Новости»

ВМФ России получит первую серийную неатомную подлодку типа «Лада» постройки «Адмиралтейских верфей» уже в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Передача первой серийной «Лады» — подлодки проекта 677 «Кронштадт» — планируется на 2022 год», — сказал собеседник агентства.

Ранее публицист Калеб Ларсон оценил новейшую российскую подводную лодку проекта «Лада». Он обратил внимание на новейшую силовую установку, которая позволяет быть этой подлодке достаточно бесшумной и вследствие этого незаметной.

Ларсон также похвалил каплевидную форму субмарины, которая делает судно аэродинамически эффективным, то есть это позволяет избежать турбулентности и не создавать заметный шум. Быть бесшумной подлодке также помогает водородно-кислородный топливный элемент, обеспечивающий винты электричеством.

Дизельные подлодки типа «Лада» проекта 677 предназначены для уничтожения подводных лодок, надводных кораблей и судов, береговых объектов противника, а также для постановки минных заграждений, высадки и приема разведывательно-диверсионных групп. Эти подлодки с водоизмещением в 1,8 тыс. отличаются низким уровнем шумности благодаря, в частности, новому противогидролокационному покрытию корпуса. Они способны развивать скорость до 21 узла, погружаться на глубину до 350 метров. Экипаж корабля составляет 36 человек.

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