Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В КНДР заявили, что США не стоит волноваться о пуске северокорейских ракет 03:00
Новая правящая коалиция Чехии выразила намерение пересмотреть отношения с Россией 02:56
В «Нафтогаз Украины» рассказали, когда страна сможет отказаться от... 02:56
В ГУФСИН сообщили о проверках после инцидента с отрубленной головой... 02:45
Новак заявил, что ситуация на газовом рынке в Европе не выправится... 02:44
Житель США держал в подвале и кормил наркотиками 10 секс-рабынь 02:42
Эксперт рассказал, какие машины чаще всего останавливают сотрудники ГИБДД 02:35
Экс-наставник «Зенита»: петербуржцы играли в слишком трусливый футбол, сейчас это их... 02:31
Защитник «Ювентуса» Бонуччи: с Роналду мы утратили способность играть... 02:21
В США обвинили русских хакеров в атаке на корпорацию Sinclair Broadcast... 02:17

Пять беспилотников обстреляли военную базу США в Сирии

close
100%
Master Sgt. Phil Speck, U.S. Air Force via AP

На юге Сирии американская военная база Эт-Танф подверглась ракетному обстрелу и ударам пяти беспилотных боевых аппаратов, передает телеканал Al Mayadeen.

Целью ударов были казармы и хозяйственные постройки, сообщает канал. После обстрелов в произошли пожары. На данный момент данных о жертвах и пострадавших нет.

База находится на границе Сирии, Ирака и Иордании. Ранее там происходили бои между США и сторонниками «Исламского государства (организация запрещена в России)».

В июле военная база США на территории нефтяного месторождения «Омар» в сирийской провинции Дейр эз-Зор попала под обстрел.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях