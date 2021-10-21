Пять беспилотников обстреляли военную базу США в Сирии

На юге Сирии американская военная база Эт-Танф подверглась ракетному обстрелу и ударам пяти беспилотных боевых аппаратов, передает телеканал Al Mayadeen.

Целью ударов были казармы и хозяйственные постройки, сообщает канал. После обстрелов в произошли пожары. На данный момент данных о жертвах и пострадавших нет.

База находится на границе Сирии, Ирака и Иордании. Ранее там происходили бои между США и сторонниками «Исламского государства (организация запрещена в России)».

В июле военная база США на территории нефтяного месторождения «Омар» в сирийской провинции Дейр эз-Зор попала под обстрел.