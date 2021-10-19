19Fortyfive: США могут начать войну с Россией из-за Белоруссии

Между Россией и США может начаться война из-за Белоруссии. Об этом в статье для 19Fortyfive заявил старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер.

Колумнист напомнил, что отношения между Минском и альянсом ухудшаются на фоне того, как граница Белоруссии с Польшей и странами Балтии милитаризуется. Карпентер добавил, что развертывание вооружения государствами региона вызывает обеспокоенность.

«В соответствии с пятой статьей устава НАТО, Соединенные Штаты обязаны помочь союзнику, который стал жертвой агрессии», — пишет он.

При этом автор статьи уточнил, что на границах Белоруссии и стран Североатлантического альянса может произойти провокация, в которой будет крайне сложно найти реального организатора. Автор заключил, что рост напряженности между странами НАТО и военными союзниками России может привести к трагедии.

Ранее заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил о том, что цель США должна состоять в том, чтобы никогда не вести войну с Россией и Китаем, так как это приведет к разрушительным последствиям для всего мира.