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Создатель ракет для С-300 Светлов умер на 87-м году жизни

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Владимир Яцина/ТАСС

Российский ученый, создатель зенитных ракет Владимир Светлов умер 18 октября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Как отметили в концерне, Светлов внес большой вклад в укрепление обороноспособности России. В частности, под его руководством были созданы зенитные управляемые ракеты, востребованные по всему миру.

Владимир Светлов — специалист по ракетной технике, доктор технических наук (1995), академик Академии космонавтики им. Циолковского. В 1958 году окончил МВТУ им. Н. Э. Баумана, в 1981 году — Институт управления народным хозяйством Академии народного хозяйства СССР. С 1958 года работал в МКБ «Факел» в должности мастера, инженера, старшего и ведущего инженера-конструктора.

Светлов — автор более 100 научных трудов по ракетной технике и 16 авторских свидетельств и патентов об изобретении. Редактор и соавтор учебника для вузов «Проектирование зенитных управляемых ракет» (1999), автор ряда научных публикаций в военно-технических периодических изданиях.

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