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Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом

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China Stringer Network/Reuters

Китай протестировал новые космические возможности с помощью гиперзвуковой ракеты. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники .

Как сообщается, в августе КНР испытала гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом, которая облетела земной шар, продемонстрировав передовой космический потенциал. По данным источников, китайские военные запустили ракету с гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом, которая пролетела через низкоорбитальное пространство, а затем снизилась, чтобы достичь своей цели.

Пи этом, как заявили три источника, ракета не попала в цель, промахнувшись примерно на два десятка миль. По словам двух других источников, испытания показали, что Китай добился поразительных успехов в области гиперзвукового оружия и был намного более продвинутым, чем предполагали официальные лица США.

Ранее газета The Washington Post писала, что власти КНР приступили к строительству более 100 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет. По информации газеты, соответствующие работы ведутся в пустыне на территории китайской провинции Ганьсу.

До этого в Пентагоне спрогнозировали, что ядерный арсенал Китая вырастет в два раза к 2030 году.

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