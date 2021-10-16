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NI указал на необычную деталь российско-китайских морских учений «Морское взаимодействие — 2021»

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Pavlos Vrionides/AP

В ходе совместный российско-китайских морских учений «Морское взаимодействие — 2021» армия КНР впервые применяет самолеты противолодочной обороны и тяжелые эсминцы, пишет издание The National interest.

Российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2021» проходят с 14 по 17 октября в акватории Японского моря. Отмечается, что в ходе учений экипажи кораблей РФ и Китая отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы по морским целям и осуществят поиск и блокирование подводной лодки условного противника в установленном районе.

Российский военно-морской флот на маневрах представляют боевые корабли, в том числе большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корветы проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», два базовых тральщика, подводная лодкой проекта 877 «Усть-Большерецк», а также ракетный катер и спасательный буксир, уточнили в ВВО.

Со стороны военно-морских сил КНР задействованы эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.

Как уточнили в Минобороны, совместные российско-китайские маневры впервые прошли в августе 2005 года, а начиная с 2012 года, проводятся ежегодные военно-морские учения «Морское взаимодействие», направленные на укрепление боеготовности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море.

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