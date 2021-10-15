Контр-адмирал назвал провокацией попытку эсминца ВМС США нарушить границу с Россией

Герой России, контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров в беседе с «Газетой.Ru» назвал провокацией сегодняшнюю попытку американского эсминца Chafee нарушить российскую границу в Японском море.

«Это только провокация и никак по-другому. Провокационное противостояние. Военно-морской флот России осуществляет обычную деятельность по охране территориальных вод, и то, что эти провокации периодически по всем морям наблюдаются — это характеристика особенностей сегодняшней дипломатии. Поскольку флот в мирное время является демонстрацией силы флага в ответственных зонах государства», — рассказал Хмыров.

По его словам, эсминец ВМС США осуществил опасное маневрирование, изменив свое направление только когда до российского корабля «Адмирал Трибуц», вытеснявшего нарушителя, оставалось менее 60 метров.

«50 или 60 метров, не важно. Это все называется опасное маневрирование. Командир принимает решение исходя из тех возможностей, которые у него есть. Используется и корпус корабля, и, при необходимости, оружие. Но в мирное время горячая фаза менее желательна, а такие вещи, как опасное маневрирование, оно часто применялось», — пояснил Хмыров.

Как сообщили в Минобороны РФ, американский эсминец, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря, сегодня приблизился к российским территориальным водам и попытался пересечь границу.

Chafee помешал большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота. Команду американского эсминца предупредили о недопустимости подобных действий и о нахождении в районе, закрытом для судоходства из-за российско-китайских учений «Морское взаимодействие».

В Минобороны отметили, что Chafee изменил курс только «убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы». В этот момент до российского корабля оставалось менее 60 метров. В связи с этим в Минобороны РФ назвали действия эсминца США грубым нарушением международных правил.