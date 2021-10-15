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Спецслужбы стран ШОС активизировали работу на фоне обстановки в Афганистане

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Дмитрий Азаров/POOL/РИА «Новости»

Спецслужбы стран Шанхайской организации сотрудничества активизировали контакты и обмен оперативной информацией по противодействию терроризму на фоне обстановки в Афганистане, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.

«В ходе мероприятия главы делегаций выступили с оценкой вызовов и угроз безопасности государствам-членам ШОС в контексте обстановки в Афганистане, обменялись мнениями по актуальным вопросам противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, а также предложениями по укреплению сотрудничества в указанной сфере между компетентными органами государств-членов ШОС», — указано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил о возможной экспансии террористических группировок из Афганистана.

По мнению президента России, борьба с распространением терроризма в Средней Азии является задачей сотрудников спецслужб стран СНГ.

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