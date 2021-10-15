Потерпевший бедствие в Черном море украинский корабль «Балта» вернулся в Одессу

Потерпевший бедствие в Черном море украинский корабль размагничивания «Балта» вернулся в Одессу, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.

«Корабль ВМС ВС Украины, который во время выполнения задач по назначению потерпел бедствие в акватории Черного моря, вернулся в пункт постоянной дислокации в городе Одесса», — заявили в украинском военном ведомстве.

По словам представителя украинского флота, корабль смог остаться на плаву потому, что недавно, на отслужившей 30 лет «Балте», был произведен капитальный ремонт.

«Несмотря на штормовые условия, благодаря умелым и оперативным действиям экипажа удалось локализовать последствия аварийной ситуации и не допустить дальнейшее затопление отсеков корабля», — добавили в ВМС Украины.

Ранее стало известно, что терпящий бедствие в Черном море украинский корабль «Балта» буксируют в Одессу.