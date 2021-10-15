Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Куба подтвердила въезд для вакцинированных туристов без ПЦР-тестов 01:43
В Virgin Galactic заявили о переносе старта коммерческих полетов 01:36
Милохин рассказал о своих отношениях с Медведевой 01:31
Индия начала выдавать туристические визы после 1,5 лет перерыва 01:23
Украина получит от Британии ракетное вооружение и военные корабли 01:23
Пятилетнего максимума достигла доля «премиум-ипотеки» в России 01:16
Саакашвили заявил, что нынешний грузинский режим скоро падет 00:55
В Панамe легализовали употребление марихуаны в медицинских целях 00:52
В Армении сообщили о шести пострадавших после обстрела со стороны Азербайджана 00:51
Жирков рассказал о провале сборной России на ЧМ-2014: там был ужас 00:50

Потерпевший бедствие в Черном море украинский корабль «Балта» вернулся в Одессу

close
100%
Artem Topchiy/Wikimedia

Потерпевший бедствие в Черном море украинский корабль размагничивания «Балта» вернулся в Одессу, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.

«Корабль ВМС ВС Украины, который во время выполнения задач по назначению потерпел бедствие в акватории Черного моря, вернулся в пункт постоянной дислокации в городе Одесса», — заявили в украинском военном ведомстве.

По словам представителя украинского флота, корабль смог остаться на плаву потому, что недавно, на отслужившей 30 лет «Балте», был произведен капитальный ремонт.

«Несмотря на штормовые условия, благодаря умелым и оперативным действиям экипажа удалось локализовать последствия аварийной ситуации и не допустить дальнейшее затопление отсеков корабля», — добавили в ВМС Украины.

Ранее стало известно, что терпящий бедствие в Черном море украинский корабль «Балта» буксируют в Одессу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях