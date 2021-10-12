Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит Грузию, Украину, Румынию и Бельгию. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга.

«Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Они остановятся в Грузии, Украине и Румынии, а также он завершит этот важный визит с союзниками и партнерами в Брюсселе, где пройдет встреча министров обороны НАТО», — сказал представитель Пентагона.

Крби не привел подробностей визита Остина в эти страны, но пообещал, что в ближайшие дни они сделают официальное объявление по этому поводу.

Ранее политолог Михаил Чаплыга заявил, что Вашингтон признает Украину в сфере российских геополитических интересов, если Москва позволит американцам «грабить» Киев. Политолог подчеркнул, что подобное решение Москва и Вашингтон будут принимать без участия Киева. В этом Чаплыга обвинил президента Украины Владимира Зеленского, который «довел страну до того, что все решается без ее участия».