Российские военные объединят в единый контур С-500 «Прометей» и «Панцирь-СМ»

В Минобороны России приняли решение объединить зенитно-ракетные системы С-500 «Прометей» и «Панцирь-СМ» в единый контур. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По их словам, в министерстве занимаются созданием специальной организационно-штатной структуры будущих частей ПВО, которые получат С-500 «Прометей». Эти соединения также могут вооружить зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь-СМ».

Источники сообщили, что данная структура должна лучше адаптировать такие части к особенностям С-500.

Как рассказал изданию бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев, полк С-500 и «Панцирей» будет обеспечивать эшелонированную оборону важных объектов или стратегических районов.

Он отметил, что С-500 является стратегической системой ПВО, которая будет отвечать за борьбу с такими важными целями, как ударные самолеты, баллистические ракеты и спутники.

«Противнику, чтобы пробить в нашей обороне коридор, нужно будет ее уничтожить. Только это условие позволит ему беспрепятственно и планомерно развивать воздушные атаки», — продолжил Бижев.

«Панцири», в свою очередь, будут взаимодействовать с «Прометеями», а также защитят их от вражеских крылатых ракет и беспилотников, добавил генерал-лейтенант запаса.

Ранее сообщалось, что новейшие российские зенитно-ракетные системы С-500 «Прометей» в первую очередь поступят на вооружение частей ПВО, которые охраняют воздушное пространство над Москвой.