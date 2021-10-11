В России открылось новое направление в развитии беспилотников

В России начали осваивать принципиально новое направление в развитии беспилотных комплексов. Сейчас конструкторы заняты разработкой самолета дальнего радиолокационного дозора и наведения. Об этом рассказал генеральный конструктор компании-разработчика «Кронштадт» Николай Долженков в эфире телеканала «Звезда».

Такой беспилотник способен самостоятельно принять решение, выполнить задачу и вернуться обратно. Новый дрон станет аналогом российского самолета А-50. Он позволит обеспечить радиолокационное покрытие в заданном районе. В его программе будет функция обнаружения низколетящих цели для того, чтобы вовремя оповестить систему ПВО.

Долженков заключил, что одна из последних тенденций развития в отрасли — роботизация.

Ранее сообщалось, что беспилотник «Орион» сможет проводить разведку ледовой обстановки в Антарктике и Арктике. Одной из его основных задач станет мониторинг и контроль судоходства в районе Северного морского пути.