АК-47 попал в топ-3 рейтинга самого смертоносного оружия в истории

Американское издание 19FortyFive опубликовало рейтинг самого смертоносного оружия в истории, замыкает тройку лидеров российский автомат Калашникова. Кроме того, в список попал отечественный гранатомет РПГ-7.

Рейтинг возглавил британский пулемет Максима, который появился в конце XIX века и «устроил революцию в военном деле».

«Он мог делать 500 выстрелов в минуту и ​​имел максимальную дальность 1800 метров. Он стрелял за счет энергии отдачи, что сделало его таким быстрым. Практически все армии имели свои версии пулемета Максима», — говорится в статье.

Второе место занимает американский тяжелый бомбардировщик B-17 Flying Fortress — за доминирование на западном фронте и в Тихом океане во время Второй мировой войны. Автор публикации называет самолет «чудом инженерной мысли, которое прошло путь от чертежей до испытаний за год».

На третьей строчке оказался российский АК-47.

«АК прост в использовании и надежен. Его части не обработаны так, чтобы плотно прилегать друг к другу, по сравнению с таким оружием, как [американская винтовка] AR-15. Следовательно, его легче собирать и разбирать», — описывает автор российский автомат.

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 расположился на четвертом месте.

Ранее в порту Владивостока обнаружили и конфисковали партию контрафактных детских автоматов под маркировкой «АК-47».