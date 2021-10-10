В «Кронштадте» рассказали о преимуществах тяжелого ударного беспилотника «Гром»

Генеральный конструктор компании «Кронштадт» Николай Долженков рассказал о разрабатываемом в России беспилотнике «Гром».

По его словам, аппарат будет оснащен искусственным интеллектом и сможет работать не только вместе с пилотируемой авиацией, но и полностью автономно.

«То есть, он сам может думать, и это главная его отличительная черта. Это абсолютный робот, управление оператором этим самолетом лежит только на верхнем уровне», — сказал Долженков в эфире телеканала «Звезда».

Он уточнил, что функции будут вводиться поэтапно, по мере достижения необходимого уровня надежности и апробированности программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что ударный беспилотник «Гром» будет обладать способностью нести управляемые ракеты Х-38. Также самолет сможет управлять роем из десяти дронов «Молния».