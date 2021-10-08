После гибели двух срочников в воинской части на Урале возбудили уголовное дело

Военная прокуратура организовала проверку в ЗАТО «Свободный» после гибели двух солдат и возбудила уголовное дело о неуставных отношениях. Об этом сообщает портал E1.RU.

По словам заместителя военного прокурора 24-й военной прокуратуры армии, подполковника юстиции Алексея Варчука, уголовное дело было возбуждено в отношении прапорщика по четырем эпизодам пункта «а» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия и угроз») и по двум эпизодам части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий без применения насилия и угроз»).

«В этом подразделении творились такие вещи, которые однозначно являются преступными. Выявлено, что ряд военнослужащих страдали от этого прапорщика. За символические нарушения он бил солдат. Пока в деле шесть эпизодов», — рассказал Варачук.

Он добавил, что прокуратура планирует разыскать всех военнослужащих, против которых совершались противоправные деяния, и привлечь виновных к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в ЗАТО «Свободный» 27 сентября пропал 20-летний солдат-срочник Иван Катлинских. Спустя сутки, 28 сентября, его тело нашли неподалеку от одной из опор линий электропередач. Согласно официальной версии, его убило разрядом тока.

29 сентября в той же военной части закрытого поселка «Свободный» обнаружили тело 19-летнего срочника Михаила. По данным оборонного ведомства, перед заступлением в наряд он покончил жизнь самоубийством.