В офисе Зеленского назвали способ «вернуть» Крым военным путем

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может вернуть под контроль Крым военным путем в случае «крупной региональной войны». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Politeka.

По его словам, в Крыму «слишком тонки перешеек» и поэтому там сложно осуществить наступление.

«Поэтому общая политика партии сейчас в том, чтобы освобождать политико-дипломатическим путем Крым. Возможны ли военные варианты? Возможны, но они возможны только в ситуации крупной региональной войны», — сказал Арестович.

Он также выразил уверенность в том, что украинские военные «даже вот этим составом» смогут «вынести» российские вооруженные силы в Крыму.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на слова бывшего председателя Верховного совета Литвы Витауса Ландсбергиса о возвращении полуострова Украине после развала России.