В СБ сообщили о попытках террористов получить данные о ядерном и биологическом оружии

Заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Юрий Коков рассказал, что террористы пытаются получить доступ к информации об изготовлении ядерного, химического и биологического оружия, сообщает «Российская газета».

«Фиксируются устремления террористов получить доступ к сведениям об изготовлении средств ядерного, химического и биологического поражения, а также их повышенное внимание к возможности применения патогенных биологических агентов и токсичных химикатов», — заявил он.

Коков отметил, что в этих целях террористы целенаправленно вербуют отраслевых специалистов, в том числе преподавателей и студентов химико-биологических учебных заведений. Кроме того, отмечены попытки использования зараженных коронавирусом лиц для инфицирования гражданского населения.

В том числе, отметил представитель СБ РФ, террористы дискредитируют действия властей в сфере борьбы с COVID-19, чтобы «формировать у населения настроения растерянности и неопределенности», и активизировали вербовочную деятельность в интернете.

Россия активно развивает национальную систему кибербезопасности и призывает мировое сообщество к более тесному сотрудничеству в этой сфере, подытожил Коков.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что нельзя сбрасывать со счетов увеличивающуюся угрозу применения террористами биологических агентов в качестве оружия.