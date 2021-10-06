Женщинам-военным в США разрешат не носить парадный мундир после рождения ребенка

Женщины, служащие в армии Соединенных Штатов Америки, будут освобождены от обязанности носить парадный мундир в течение года после рождения ребенка. Об этом стало известно порталу Military.com, ознакомившемуся с новыми правилами несения службы.

Прежде срок, в течение которого женщины после беременности должны были вернуться к ношению мундира, не определялся никакими временными рамками. Согласно новым правилам, военнослужащие женского пола после рождения ребенка в течение года смогут надевать боевую униформу или особый «материнский» комплект вместо парадной формы на официальные мероприятия без риска подвергнуться за это санкциям.

В марте американским женщинам-военным продлили до года со 180 дней срок, в течение которого на них не распространяются армейские стандарты по весу.

Ранее Пентагон ответил телеведущему Такеру Карлсону, который критически высказался о ведении особой формы и причесок для беременных в армии Соединенных Штатов. Представитель оборонного ведомства Джон Кирби подчеркнул, что армейское командование не собирается слушать советы ведущего ток-шоу о том, какими должны быть вооруженные силы.