Серийное производство новых боевых модулей «Нарвал» и «Прометей» начнется с 2022 года

К серийному выпуску морской и стационарной модификаций боевых модулей «Нарвал» и «Прометей» НПО «Электромашина» (входит в состав «Уралвагонзавода» госкорпорации «Ростех») планируется перейти с 2022 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Игорь Афанасьев.

Нарвал» и «Прометей» » являются морской и стационарной модификацией боевого модуля «Охотник». Они будут готовы к серийному производству к концу текущего года. «Мы планируем, что это конец ноября», — рассказал изданию Афанасьев.

По словам генерального директора, уже ведется предконтрактная работа с Министерством обороны РФ. Военно-морской флот (ВМФ) проявил высокий интерес к модулю «Нарвал».

Ранее сообщалось, что новейший корабельный дистанционно управляемый боевой модуль «Нарвал» успешно прошел испытания.