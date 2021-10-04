В Тбилиси стартовали учения при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии

В Тбилиси начались командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Eternity-2021» учения при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии. Об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

Отмечается, что в ходе учений, состоящих из теоретической и практической частей, военные трех стран и представители соответствующих государственных структур выполнят задачи по организации охраны региональных экономических проектов.

Мероприятие продлятся до 8 октября 2021 года.

Ранее сообщалось, что в середине сентября в рамках трехстороннего военного сотрудничества Турция, Пакистан и Азербайджан прошли восьмидневные совместные военные учения — «Три брата — 2021″. Маневры проводились в азербайджанской столице Баку. Отмечалось, что целью учений было «дальнейшее укрепление существующих связей» между тремя армиями. Также военные отрабатывали совместный поиск новых способов борьбы с терроризмом.