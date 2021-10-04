Минобороны назвало цену для первых образцов вертолетов Ка-52М

Первые модернизированные Ка-52М «Супераллигатор» будут стоить по 1 млрд 75 млн рублей каждый, Минобороны уже подписало с производителями контракт на поставку первой партии из 30 единиц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы по страхованию воздушных судов.

По данным издания, государственные совместные испытания Ка-52М сейчас близятся к завершению, вертолеты ​должны поступить в войска в 2022–2023 годах, а морской вариант исходного Ка-52 — уже на вооружении в Египте.

Отмечается, что в комплектацию не входят боеприпасы и наземное оборудование, запчасти и другие принадлежности. Издание отмечает, что новый вертолет приближается по стоимости к истребителям С-30СМ, при этом он примерно в полтора раза дешевле Су-35С и почти в два раза дешевле Су-57 — последний обходится Минобороны больше, чем в 3 млрд рублей за единицу.

Военный эксперт Андрей Фролов, что Ка-52М все еще существенно дешевле западных конкурентов.

«В начале этого года американцами был подписан контракт на поставку Австралии вертолетов Apache... цена тем не менее гораздо выше, чем у нас, — $115 млн за штуку. Более легкий американский Super Cobra продается по $75 млн. Европейские Tiger, вне зависимости от комплектации, тоже заметно дороже Ка-52М. Самый дешевый из них для внутреннего заказчика десять лет назад стоил €27 млн, более продвинутый — 35 млн», — напомнил Фролов.

Модернизированный вертолет Ка-52М разрабатывается по итогам применения базовой версии машины Ка-52А «Аллигатор» в Сирии. В августе прошлого года модернизированный Ка-52 «Аллигатор» совершил свой первый полет.

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