В сирийском Идлибе террористы доставили ракеты с отравляющими веществами к фронту

Боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России)* перебросили к линии фронта в провинциях Идлиб и Хама ракеты, которые начинены отравляющими веществами. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA, ссылаясь на осведомленные источники.

По их данным, террористам помогали иностранные специалисты. Эти боеприпасы собираются использовать, чтобы устроить провокацию и обвинить армию САР в применении химоружия.

По словам одного из источников, два автомобиля были отправлены в направлении одной из деревень, которые «Джебхат ан-Нусра»* захватила в долине Аль-Габ. Еще четыре ракеты на машине скорой помощи отвезли в поселение Ихсим в районе Джабаль аз-Завия.

Как рассказали источники, боеголовки ракет начинили «хлором» и «зарином». Боевики планируют обстрелять контролируемый ими же район города Джсир аш-Шугур и поселение Бадама.

Ранее сообщалось, что пять сирийских боевиков подорвались на минах при попытке прорвать фронт в Алеппо.

До этого стало известно, что военные США атаковали одного из лидеров террористической группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России) в Сирии.