В Грузии начали переброску бронетехники в Батуми на фоне сообщений о приезде Саакашвили

Министерство внутренних дел (МВД) Грузии начало переброску бронетехники и полицейского спецназа в Батуми, сообщает агентство Odishinews.

Отмечается, что колонна полицейских бронемашин «Кобра» движется из города Зугдиди, расположенного в регионе Самегрело и Земо-Сванети, в Батуми, столицу региона Аджария.

При этом сотрудники спецназа передвигаются на личных автомобилях.

Ранее бывший президент Грузии и действующий глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины сообщил в Facebook о своем прибытии в Грузию после восьми лет эмиграции. При этом он уточнил, что находится в Батуми. Политик также заявил, что 3 октября собирается принять участие в протестных акциях после муниципальных выборов в Тбилиси.

В МВД Грузии заявили, что не располагают информацией о нахождении Саакашвили на территории республики.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий в должности главы государства.