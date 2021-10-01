В МИД заявили, что предложение России о заморозке ядерных арсеналов более не актуально

Предложение России о заморозке вместе с США ядерных арсеналов, выдвинутое в прошлом году, более не актуально. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в ходе выступления в Женевском центре политики безопасности, передает ТАСС.

По его словам, это предложение носило единовременный характер, и США упустили свой шанс.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.

В октябре прошлого года специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон готов продлить СНВ-3 на какой-то срок с условием, что Россия согласится на ограничение или заморозку своего ядерного арсенала.

Однако в ответ на это предложение президент России Владимир Путин предложил американской стороне продлить договор на год без всяких предварительных условий, в том числе и без замораживания арсеналов. В США назвали это «провалом».