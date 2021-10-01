В России до конца года испытают первые турели с крупнокалиберными пулеметами

Первая в России дистанционно-управляемая система охраны периметра «Прометей», вооруженная крупнокалиберными пулеметами, пройдет финальные испытания на военных объектах Министерства обороны до конца 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора НПО «Электромашина» Игоря Афанасьева.

«Испытания стационарной системы «Прометей» завершатся в текущем году. Это уже завершающий этап испытаний на объектах Министерства обороны РФ. В настоящий момент идет предконтрактная работа, то есть какие-то вещи, которые будут заложены в контракте, уже отрабатываем», — рассказал Афанасьев.

Система «Прометей» представляет собой комплекс из 16 дистанционно-управляемых модулей-«турелей», которые вооружены крупнокалиберным пулеметом и способны обнаружить угрозу и оповестить о ней, а также открыть огонь по приказу центрального поста.

Ранее корабельный боевой модуль «Нарвал» прошел испытания.