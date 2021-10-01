США поставят Украине шесть катеров за $85 млн

Пентагон планирует до 2025 года поставить военно-морским силам Украины шесть патрульных катеров Mark VI — их стоимость составит $84,25 миллиона, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны Соединенных Штатов.

До этого США и Украина договорились о поставке шестнадцати таких катеров — также в поставку запланировано до ста пулеметов различных систем, услуги по обслуживанию катеров и системы распознавания «свой-чужой».

Патрульные катера Mark VI представляют собой последнее поколение военно-патрульных катеров, предназначенных для Береговой охраны США и на экспорт. Они поступили на вооружение в 2016 году и вооружены двумя 25-мм автоматическими пушками, двумя 12,7-мм пулеметами. Катер может развивать скорость до 45 узлов или 85 км/ч.

Ранее стало известно, что Пентагон планирует оснастить гиперзвуковыми ракетами бомбардировщики B-1B.

Как уточнил менеджер программы разработок бомбардировщиков в Boeing Роберт Гасс, начало испытаний назначено на сентябрь 2022 года, когда завершатся разработки.