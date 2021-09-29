Китайский МИД: создание AUKUS может спровоцировать гонку вооружений

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в телефонном разговоре с коллегами из Малайзии и Брунея, что, если Австралия получит атомные подводные лодки от США и Великобритании, может начаться новый виток гонки вооружений — включая ядерное оружие. Об этом сообщает ТАСС.

Контракт на поставку подлодок был заключен на фоне создания альянса AUKUS, в который вошли США, Великобритания и Австралия.

«Атомные подводные лодки являются мощным оружием с точки зрения стратегической безопасности, они также способны нести ядерное оружие. Такие действия Австралии разрушают стратегический баланс в регионе», — сказал Ван И.

Он добавил, что действия Канберры превращают подписанный австралийскими властями договор о безъядерной зоне в южной части Тихого океана в «филькину грамоту».

Регион находится в опасности, ведь другие страны могут воспользоваться данным прецедентом, что «спровоцирует новый виток гонки вооружений, вплоть до перехода ядерного порога», резюмировал дипломат.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что власти страны ожидали, что Пекин воспримет появление у нее новых атомных подводных лодок как угрозу.

США, Великобритания и Австралия договорились 16 сентября о создании нового партнерства в сфере безопасности. Альянсу дали название AUKUS. Первой инициативой альянса стало соглашение о поставке Австралии атомных подлодок.