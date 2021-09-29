Корабельный боевой модуль «Нарвал» прошел испытания

Успешно прошел испытания новейший корабельный дистанционно управляемый боевой модуль «Нарвал». Об этом пишет ТАСС.

Он разработан НПО «Электромашина», который входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех». Генеральный директор предприятия Игорь Афанасьев сообщил журналистам, что модуль «Нарвал» прошел испытания, показал все, что необходимо.

Модуль создавался в условиях конкуренции со стороны других производителей, указал Афанасьев. По его словам, «Нарвал» превзошло конкурентов. У него более хорошая дальнобойность стрельбы, дешевое производство и легкое управление.

«Нарвалов» будут устраивать на легкие катера, которые сейчас разрабатываются для охраны побережья России.

Модуль имеет экспортный потенциал. По словам Афанасьева, несколько стран уже проявили к нему интерес.